«Химки» обыграли в гостях «Астану», продлив победную серию до шести матчей

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» – «Химки» завершился со счетом 88:91 (24:24, 13:23, 22:29, 29:15).
На счету американского защитника казахстанского клуба Джеремайи Хилла дабл-дабл. Хилл набрал 24 очка и отдал 10 результативных передач, однако в концовке матча «Астана» не смогла отыграться. В составе гостей самым результативными игроком стал Девин Букер, набравший 19 очков.
С шестью победами подряд «Химки» лидируют в Единой лиге ВТБ, выиграв 17 матчей из 18.
«Астана», потерпев третье поражение кряду, опустилась на десятое место. Казахстанская команда выиграла 6 игр из 16.
1 марта «Астана» сыграет в гостях с «Енисеем». «Химки» 9 марта примут «Автодор».
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