Паскуаль назначен новым главным тренером «Зенита» Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

Испанский специалист Хавьер Паскуаль назначен новым главным тренером «Зенита».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach.



Welcome! 🙌🏽 pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB — Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 15, 2020

В своей карьере специалист более 10 лет провел в испанской «Барселоне», в 2010 году став самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги. Вместе с каталонским клубом он четыре раза выигрывал чемпионат Испании. Последним клубом Паскуаля был греческий «Панатинаикос».

Напомним, в Евролиге «Зенит» занимает предпоследнее, 17-е место. В 24 матчах команда одержала семь побед и потерпела 17 поражений.

В Единой лиге ВТБ клуб из Санкт-Петербурга расположился на шестой строчке, выиграв семь матчей из 17.