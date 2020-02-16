Приз лучшему игроку Матча звезд НБА назовут в честь Брайанта Легендарный баскетболист погиб 26 января.

Награда лучшему игроку Матча звезд НБА будет названа в честь погибшего Кобе Брайанта.

Об этом сообщил комиссар лиги Адам Сильвер.

Commissioner Adam Silver announced that the NBA All-Star Game MVP Award will be renamed the Kobe Bryant MVP Award. pic.twitter.com/bcclrRsk4X — NBA TV (@NBATV) February 16, 2020

Напомним, утром 26 января Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с командой пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

Брайанту был 41 год.