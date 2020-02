Приз лучшему игроку Матча звезд НБА назовут в честь Брайанта

Награда лучшему игроку Матча звезд НБА будет названа в честь погибшего Кобе Брайанта.

Об этом сообщил комиссар лиги Адам Сильвер.

Commissioner Adam Silver announced that the NBA All-Star Game MVP Award will be renamed the Kobe Bryant MVP Award. pic.twitter.com/bcclrRsk4X