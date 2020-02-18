16 игроков сборной России готовятся к матчам с Италией и Северной Македонией Российская команда сыграет два первых матча в квалификации Евробаскета.

Мужская сборная России по баскетболу приступила к подготовке к матчам отборочного турнира Евробаскета-2021.

На следующий день после матча Единой лиги ВТБ 16 человек под руководством Сергея Базаревича приступили к тренировкам на базе в Новогорске.

Сборная России

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»);

форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Никита Михайловский («Автодор»),

центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

Напомним, сборная России сыграет 20 февраля с Италией в Неаполе и 23 февраля – с Северной Македонией в Перми. Также в группу B попала Эстония.

В финальную часть выйдут по три лучшие команды, при этом Италия уже гарантировала себе участие в Евробаскете на правах хозяина.