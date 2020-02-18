Хавьер Паскуаль: Чувствую, что «Зенит» – это мое место Хавьер Паскуаль утверждает, что привьет команде узнаваемый стиль.

Новый главный тренер баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль намерен исправить непростую турнирную ситуацию, в которой находится его новый клуб. По словам, наставника, он сможет выполнить поставленные перед ним задачи.

«Для меня это новый вызов, который я принимаю с благодарностью. Спасибо руководству клуба за такое решение. Сменить тренера по ходу сезона — всегда смелый шаг, но он также подчеркивает серьезность намерений», — заявил тренер в интервью «Известиям».

Он отметил, что не испытывал недостатка в предложениях, причем весьма выгодных в финансовом плане. Однако предпочел решать амбициозные задачи в питерском клубе.

«В этот раз я почувствовал, что могу помочь российскому клубу выполнить все поставленные задачи. Чувствую — это мое место, мой клуб и у нас впереди большое будущее», — сказал Паскуаль.

Специалист добавил, что Россия у него, в первую очередь, ассоциируется с холодом, баскетболом и серьезными людьми. Паскуаль отметил, что ему нравится такое качество.