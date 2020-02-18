Сергей Базаревич: В составе итальянской сборной достаточно много молодых игроков

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча отборочного этапа к Евробаскету против Италии.
– С итальянской сборной работает прежний тренер, а в составе сейчас очень много молодых игроков. Если брать костяк сборной Италии, в нем можно выделить качественных баскетболистов на позиции второго и третьего номеров, есть и опытные разыгрывающие. Молодые итальянские игроки – это всегда очень уверенные в себе ребята, хотя порой бывает, что они останавливаются в своем баскетбольном развитии. Но там достаточно таких опытных игроков, как, например, плеймейкер Лука Витали, которые знают, как вести игру. Кроме того, над итальянской сборной не будет довлеть необходимость любой ценой добиваться результата, а выбор Неаполя в качестве места проведения встречи наверняка сделает поддержку хозяев местными болельщиками очень горячей, – цитирует Базаревича News.ru.
Добавим, что на групповом этапе российская команда сыграет со сборными Северной Македонии, Италии и Эстонии. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в четырех странах, из каждой группы выйдут по три команды. Итальянцы уже обеспечили себе выход, как одна из стран-хозяек турнира.
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