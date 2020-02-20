«Зенит» проиграл берлинской «Альбе» в первом матче под руководством Паскуаля Клуб из Санкт-Петербурга занимает предпоследнее 17-е место в Евролиге.

Матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» – «Альба» завершился со счетом 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25).

Самым результативным игроком матча стал исландский легионер «Альбы» Мартин Херманнсон, набрав 24 очка. В активе форварда «Зенита» Уилла Томаса 19 очков.

«Зенит» долго выигрывал, в том числе ведя +10. Однако по ходу заключительной четверти «Альба» вышла вперед.

Для клуба из Санкт-Петербурга эта встреча была первой под руководством испанского тренера Хавьера Паскуаля, который в 2010 году выиграл Евролигу во главе «Барселоны».

47-летний Паскуаль 15 февраля подписал контракт с «Зенитом» до лета 2021 года. Ранее с питерцами работал другой испанский тренер– Жоан Пласа.

«Альба», одержав 9-ю победу в сезоне, занимает 16-е место в таблице.

«Зенит» находится на предпоследней 17-й строчке, выиграв лишь 7 встреч из 25. Проигрышная серия команды из Санкт-Петербурга в Евролиге длится 4 матча.

27 февраля «Зенит» примет другой немецкий клуб «Баварию». В тот же день «Альба» сыграет дома с лидером Евролиги турецким клубом «Анадолу Эфес», уже обеспечившим себе место в плей-офф.