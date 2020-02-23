Сергей Базаревич: Игра сборной России с Македонией выглядела не осень красиво Главный тренер национальной команды прокомментировал первую победу в отборе на Евробаскет-2021.

Во втором туре 4-го отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу сборная России обыграла команду Македонии со счетом 77:67. Матч состоялся в Перми.

На пресс-конференции Сергей Базаревич пожаловался на отсутствие сыгранности и неудобный формат отборочного турнира Евробаскета.

«Не очень красиво все это выглядело сегодня, – цитирует слова тренера «Р-Спорт». – Но в нашей ситуации трудно добиться слаженности действий. Тем более что Джоэль Боломбой и Владислав Трушкин с нами, по сути, не тренировались. Мы пошли на риск, и в какой-то мере он оправдался. Шероховатости были, главным для нас было сыграть с огнем и страстью. В этом отношении зал очень помог, и мы в итоге пришли к разнице, которая нас устраивает. Это главное. Хотя когда македонцы вернулись, когда Дима Кулагин не забил штрафные, было тревожно.

Формат отбора на Евробаскет – это легкое издевательство, в первую очередь над тренерами. Спасибо ЦСКА и «Зениту», отпустивших по игроку на второй матч. Спасибо клубам, которые дали нам возможность собрать этот состав. Пермь была замечательна, они подарили нам эмоции, ради этого стоит играть в баскетбол. По итогам двух матчей мы должны быть довольны результатом. Как удалось привлечь в сборную Боломбоя? Это вопрос к Наташе Фураевой и Андрею Ватутину, руководителям ЦСКА».

Российская команда начала отборочный турнир с выездного поражения от Италии 20 февраля (64:83). Следующие матчи квалификации 27 ноября. Россия сыграет в гостях с Эстонией, а Италия примет Македонию.

Итальянской сборной гарантирована путевка в финальную часть турнира, поскольку в сентябре 2021 года Италия будет принимать Евробаскет вместе с Чехией, Грузией и Германией. Таким образом, в финальную часть чемпионата Европы от группы B выйдут две лучше команды, кроме «Скуадры Адзурры».