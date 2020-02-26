УГМК завершил групповой турнир Евролиги, разгромив турецкую «Чукурову» с разницей в 75 очков

В заключительном матче группового этапа Евролиги УГМК обыграл турецкий клуб «Чукурова» со счетом 112:37 (33:6, 31:8, 22:10, 26:13).
Самым результативным игроком матча стала форвард екатеринбургской команды Раиса Мусина, набравшая 18 очков.
УГМК занял первое место в группе A, одержав 13 побед в 14 матчах.
Также в четвертьфинал женской Евролиги пробилась оренбургская «Надежда», финишировав на третьем месте с 9 победами. В последнем туре команда из Оренбурга на своей площадке обыграла французский «Бурж» со счетом 74:65.
Четвертьфинальные матчи женской Евролиги запланированы на 11, 18 и 25 марта. Команды будут играть до двух побед.
УГМК пять раз становился лучшим клубом Европы, выиграв турнир в 2003, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах.
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