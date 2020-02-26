УГМК завершил групповой турнир Евролиги, разгромив турецкую «Чукурову» с разницей в 75 очков Чемпион России выиграл 13 матчей из 14.

В заключительном матче группового этапа Евролиги УГМК обыграл турецкий клуб «Чукурова» со счетом 112:37 (33:6, 31:8, 22:10, 26:13).

Самым результативным игроком матча стала форвард екатеринбургской команды Раиса Мусина, набравшая 18 очков.

УГМК занял первое место в группе A, одержав 13 побед в 14 матчах.

Также в четвертьфинал женской Евролиги пробилась оренбургская «Надежда», финишировав на третьем месте с 9 победами. В последнем туре команда из Оренбурга на своей площадке обыграла французский «Бурж» со счетом 74:65.

Четвертьфинальные матчи женской Евролиги запланированы на 11, 18 и 25 марта. Команды будут играть до двух побед.

УГМК пять раз становился лучшим клубом Европы, выиграв турнир в 2003, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах.