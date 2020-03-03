НБА разослала командам рекомендации по профилактике коронавируса НБА разработала для команд рекомендации по профилактике заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press, клубы получили список из десяти рекомендаций, согласно которым игрокам не следует «отбивать пять» болельщикам и незнакомцам, а также брать в руки предметы для автографа.

Отмечается, что в остальном приводятся стандартные меры предосторожности при опасности заражения вирусной инфекцией.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.