ЦСКА победил «Зенит» в Евролиге, у питерцев шесть поражений подряд Матч 27-го тура состоялся в Москве.

Московский ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 86:78 (23:21, 23:22, 20:15, 20:20).

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Остин Холлинз, набравший 28 очков. В активе защитника армейцев Майка Джеймс 27 очков.

ЦСКА занимает пятое место в Евролиге, одержав 18 побед в 27 матчах.

«Зенит», потерпев шестое поражение подряд, замыкает турнирную таблицу. Клуб из Санкт-Петербурга находится на последнем 18-м месте, выиграв лишь 7 встреч.

5 марта ЦСКА сыграет в гостях со своим ближайшим преследователем греческим «Панатинаикосом». В тот же день «Зенит» примет литовский «Жальгирис».