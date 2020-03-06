ЦСКА победил в гостях у «Панатинаикоса» в матче Евролиги Встреча прошла на домашней арене греческого клуба.

Матч 27-го тура Евролиги «Панатинаикос» – ЦСКА завершился в пользу гостей со счетом 66:97 (22:32, 16:16, 13:17, 15:32).

Самым результативным в составе армейцев стал защитник Дэрран Хиллиард, набравший 21 очко. У греков 12 очков на счету форварда Дешона Томаса.

После 27 туров ЦСКА идет на пятом месте, одержав 19 побед. Его сегодняшний соперник располагается на шестой строчке с 14 выигрышами.

12 марта москвичи примут дома «Альбу», а «Панатинаикос» днем позже отправится в гости к «Фенербахче».