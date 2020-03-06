«Химки» победили «Фенербахче» в Евролиге и поднялись на седьмое место

«Химки» выиграли у «Фенербахче» (82:68) в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги на «Арене Мытищи».
Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал разыгрывающий Алексей Швед. На его счету 23 очка и шесть передач. «Химки» одержали 13-ю победу и сравнялись по этому показателю с «Фенербахче», обойдя его в турнирной таблице. Теперь желто-синие занимают седьмое место и в следующем туре 13 марта сыграют дома с «Баварией».
Евролига
Регулярный чемпионат
28-й тур
«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 82:68 (26:18, 15:22, 23:14)
«Химки»: Швед (23), Букер (15), Жеребко (15).
«Фенербахче»: Мухаммед (13), Де Коло (11), Уильямс (11).
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