Римас Куртинайтис: «Химки» сделали большой шаг в направлении плей-офф Евролиги Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:68).

- Отличная и очень важная победа. Если посмотреть в турнирную таблицу, можно увидеть, что многие команды близки к зоне плей-офф, и мы сделали большой шаг в этом направлении. Впереди еще много матчей. Сегодня же все игроки дали максимум энергии и приложили максимум усилий. Количество пропущенных очков говорит о том, что мы хорошо защищались и проделали отличную работу, - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.

Добавим, что после этой игры «Химки» занимают седьмое место и в следующем туре 13 марта сыграют дома с «Баварией».