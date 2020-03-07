Римас Куртинайтис: «Химки» сделали большой шаг в направлении плей-офф Евролиги - Советский спорт
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07 марта 2020 00:26Баскетбол

Римас Куртинайтис: «Химки» сделали большой шаг в направлении плей-офф Евролиги

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:68).

- Отличная и очень важная победа. Если посмотреть в турнирную таблицу, можно увидеть, что многие команды близки к зоне плей-офф, и мы сделали большой шаг в этом направлении. Впереди еще много матчей. Сегодня же все игроки дали максимум энергии и приложили максимум усилий. Количество пропущенных очков говорит о том, что мы хорошо защищались и проделали отличную работу, - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.

Добавим, что после этой игры «Химки» занимают седьмое место и в следующем туре 13 марта сыграют дома с «Баварией».

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