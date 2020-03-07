Томас Робинсон: Здесь я около трех недель, постепенно вхожу в ритм Центровой «Химок» Томас Робинсон подвел итоги матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:68).

- Мы отлично сыграли в защите, хотя в нашей игре было пять-восемь не очень хороших минут. Несмотря на это, большую часть матча мы прекрасно защищались.

Постепенно вхожу в ритм. Здесь я около трех недель, и мои одноклубники оказывают мне невероятную поддержку, даже когда не все получается, - цитирует Робинсона пресс-служба подмосковного клуба.

Добавим, что после этой игры «Химки» занимают седьмое место и в следующем туре 13 марта сыграют дома с «Баварией».