Матчи НБА могут пройти без зрителей Такая мера может быть предпринята из-за распространения коронавируса в США.

Руководители всех клубов НБА предупреждены, что ближайшие матчи могут состояться без зрителей. Это может произойти из-за эпидемии коронавируса, сообщает ESPN. В письме, разосланном руководству клубов, что на арены будет запрещен доступ зрителей и журналистов. Стадионы оборудуют устройствами для быстрого измерения температуры игроков и обслуживающего персонала. Ранее игрокам НБА было рекомендовано ограничить контакты с болельщиками.