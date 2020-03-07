23 очка Макколлума принесли «УНИКСу» победу над «Нижним Новгородом»

Казанский «УНИКС» в гостях обыграл «Нижний Новгород» со счетом 95:83 (17:20, 22:27, 24:33, 20:15).
Лучшим игроком встречи стал игрок «УНИКСа»Эрик Макколлум, набравший 23 очка. Еще 21 очко у казанцев добавил Джордан Теодор.
У хозяев 17 очков набрал Евгений Бабурин, 15 — на счету Павла Антипова.
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