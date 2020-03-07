23 очка Макколлума принесли «УНИКСу» победу над «Нижним Новгородом» Встреча прошла на площадке нижегородцев.

Казанский «УНИКС» в гостях обыграл «Нижний Новгород» со счетом 95:83 (17:20, 22:27, 24:33, 20:15).

Лучшим игроком встречи стал игрок «УНИКСа»Эрик Макколлум, набравший 23 очка. Еще 21 очко у казанцев добавил Джордан Теодор.

У хозяев 17 очков набрал Евгений Бабурин, 15 — на счету Павла Антипова.