ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив-Кубань» Игра прошла в Краснодаре.

Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» - ЦСКА завершилась поражением хозяев со счетом 71:77 (19:13, 16:19, 21:21, 15:24).

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты хозяев Мантас Калниетис и Уилл Каммингс, набравшие по 17 очков. В составе победителей защитник Майк Джеймс набрал 16 очков.

Армейцы одержали пятую победу подряд и располагаются на втором месте в турнирной таблице. В активе команды 15 побед в 19 играх.

«Локомотив» занимает третье место (13-6).

12 марта краснодарцы сыграют в гостях против «Калева», а 16-го числа ЦСКА на своей площадке примет «Химки».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 71:77 (19:13, 16:19, 21:21, 15:24).