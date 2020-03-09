ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив-Кубань»

Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» - ЦСКА завершилась поражением хозяев со счетом 71:77 (19:13, 16:19, 21:21, 15:24).
Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты хозяев Мантас Калниетис и Уилл Каммингс, набравшие по 17 очков. В составе победителей защитник Майк Джеймс набрал 16 очков.
Армейцы одержали пятую победу подряд и располагаются на втором месте в турнирной таблице. В активе команды 15 побед в 19 играх.
«Локомотив» занимает третье место (13-6).
12 марта краснодарцы сыграют в гостях против «Калева», а 16-го числа ЦСКА на своей площадке примет «Химки».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 71:77 (19:13, 16:19, 21:21, 15:24).
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