«Химки» обыграли «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ Встреча состоялась на площадке подмосковной команды.

«Химки» дома обыграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 79:74 (21:16, 22:19, 24:13, 12:26).

Лучшими у победителей стали Алексей Швед, набравший 19 очков и отдавший восемь результативных передач), и Томас Робинсон(16 очков, пять подборов).

У гостей отличились Орландо Джонсон (18 очков, пять подборов) и Маркел Старкс (11 очков).

Шансы «Автодора» на плей-офф остаются призрачными. У команды пять побед и 13 поражений в «регулярке». «Химки» же уверенно укрепились на первой позиции (18-1) и комфортно опережают идущий вторым ЦСКА (15-4).