ФИБА отменила четвертьфинал Кубка Европы между курским «Динамо» и испанской «Авениды» Испанская команда отказалась лететь в Россию из-за эпидемии коронавируса.

Международная федерация баскетбола уведомила руководство курского «Динамо» о том, что четвертьфинальный матч Кубка Европы среди женщин не состоится. 12 марта «Динамо» должно было принять в Курске испанский клуб «Авенида», однако команда из Саламанки отказалась лететь в Россию на фоне распространения эпидемии коронавируса в Испании.

Вот, что рассказала о ситуации исполнительный директор «Динамо» Виктория Сгонникова в интервью «РИА Новости»:

«ФИБА официально уведомила нас, что 12 марта матч в Курске с «Авенидой» не состоится. И что нам надо отменять билеты, которые мы покупали судьям. По поводу проведения матча на нейтральной площадке никаких предложений от ФИБА нам не поступало.

Что касается ответного матча, который намечен на 19 марта в Испании, я сейчас не могу ничего сказать по поводу нашей поездки. Потому что излишне рисковать здоровьем спортсменок не хотелось бы. И нашу поездку мы должны согласовывать с Российской федерацией баскетбола».

По состоянию на утро 10 марта в Испании было зарегистрировано 1204 случая заражения коронавирусом COVID-19. От инфекции умерли 28 человек.