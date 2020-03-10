ФИБА отменила четвертьфинал Кубка Европы между курским «Динамо» и испанской «Авениды»

Международная федерация баскетбола уведомила руководство курского «Динамо» о том, что четвертьфинальный матч Кубка Европы среди женщин не состоится. 12 марта «Динамо» должно было принять в Курске испанский клуб «Авенида», однако команда из Саламанки отказалась лететь в Россию на фоне распространения эпидемии коронавируса в Испании.
Вот, что рассказала о ситуации исполнительный директор «Динамо» Виктория Сгонникова в интервью «РИА Новости»:
«ФИБА официально уведомила нас, что 12 марта матч в Курске с «Авенидой» не состоится. И что нам надо отменять билеты, которые мы покупали судьям. По поводу проведения матча на нейтральной площадке никаких предложений от ФИБА нам не поступало.
Что касается ответного матча, который намечен на 19 марта в Испании, я сейчас не могу ничего сказать по поводу нашей поездки. Потому что излишне рисковать здоровьем спортсменок не хотелось бы. И нашу поездку мы должны согласовывать с Российской федерацией баскетбола».
По состоянию на утро 10 марта в Испании было зарегистрировано 1204 случая заражения коронавирусом COVID-19. От инфекции умерли 28 человек.
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев «Кутепов – провал «Спартака», а Сигурдссон сильнее Чалова». Вердикт Евгения Ловчева Известный в прошлом защитник красно-белых и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура премьер-лиги. 10.03.2020 16:46 Футбол Зибрак Артем Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай Печаль Шестеркина, рекорд Малкина и фестиваль имени Сергачева «Советский спорт» не спит и предлагает вашему вниманию традиционный обзор очередного игрового дня в НХЛ.
08.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Еременко, Гилерме и Мусаев. Главные герои тура Итоги 21-го тура РПЛ от «Советского спорта». 10.03.2020 15:00 Футбол Безъязычный Алексей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Волшебник улетел. Вернется ли? «Автомобилист» сошел с дистанции «Автомобилист» проиграл «Сибири» пятый матч серии (1:2) и закончил сезон (счет в серии 1-4). На повестке дня главный вопрос: продолжит ли карьеру 41-летний Павел Дацюк? 10.03.2020 19:45 Хоккей Домрачев Владислав