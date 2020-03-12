Матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» – «Бруклин» пройдет без зрителей из-за коронавируса Решение принято после консультаций с властями Сан-Франциско.

Игра регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» – «Бруклин» 12 марта состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Сан-Франциско.

С целью остановить распространения коронавируса власти калифорнийского города приняли решение от отмене всех массовых мероприятий численность, которых может превысить 1000 человек. Постановление действует до 21 марта.

В США по состоянию на 11 марта зафиксировано 1110 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 30 заболевших скончались.