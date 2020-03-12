Регулярный чемпионат НБА прерван из-за коронавируса Заболевание обнаружено у одного из баскетболистов.

Руководство НБА приняло решение приостановить игры регулярного чемпионата из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

«Руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат после завершения игр, намеченных на среду. Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса», - сказано в заявлении.

Также отмечается, что положительный тест на коронавирус сдал один из баскетболистов «Юты».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 4 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.