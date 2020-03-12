Заразившимся игроком «Реала» оказался американец Томпкинс, в прошлом игравший за «Нижний Новгород» У баскетболиста диагностировали коронавирус COVID-19.

Испанский телеканал La Sexta, первым сообщивший о введении карантина в мадридском «Реале», сообщает, что заразившимся спортсменом оказался тяжелый форвард баскетбольной команды Трей Томпкинс.

На сегодня были отменены все мероприятия на базе «Сьюдад Реал Мадрид». Игроки баскетбольной и футбольной команд клуба отправлены на двухнедельный карантин.

29-летний Томпкинс играет за «Реал» с 2015 года. Профессиональную карьеру он начинал в клубе НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а сезон-2014/15 провел в российском «Нижнем Новгороде».