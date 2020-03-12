Российская федерация баскетбола сделала заявление о проблеме коронавируса Пока проведение чемпионата Единой лиги ВТБ приостанавливать не планируют.

РФБ на своем сайте опубликовала официальное заявление по поводу ситуации с распространением коронавируса:

«Принимая во внимание текущую ситуацию со вспышкой эпидемии коронавируса, Российская федерация баскетбола сообщает, что общероссийские соревнования под эгидой РФБ проводятся в обычном режиме с учетом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ.

РФБ будет продолжать следить за ситуацией ежедневно с целью защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков».

Напомним, что было приостановлено проведение матчей Евролиги и Еврокубка, а также всех турниров ФИБА. Из-за коронавируса был приостановлен и сезон НБА.