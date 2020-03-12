У защитника «Юты» Митчелла обнаружили коронавирус Ранее заразился другой игрок «Джаз» Руди Гобер, и сезон в НБА был приостановлен.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщает о том, что 23-летний защитник клуба «Юта Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее COVID-19 был диагностирован у центрового «Джаз» Руди Гобера. Наличие заболевания подозревают и у еще одного игрока клуба из Солт-Лейк-Сити Эммануэля Мудиая.

11 марта НБА объявил о приостановке сезона-2019/20 на неопределенный срок.