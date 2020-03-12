«Локомотив-Кубань» в Таллине обыграл «Калев» Матч Единой лиги ВТБ в столице Эстонии прошел при пустых трибунах.

Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» – «Локомотив-Кубань» завершилась со счетом 81:98 (21:26, 24:23, 17:24, 19:25).

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард краснодарского клуба Сэм Деккер. На счету американца дабл-дабл – 26 очков и 11 подборов. Похожим достижением отметился центровой Алан Уильямс – 15 очков и 11 подборов. В составе «Калева» 18 очков на счету форварда Янари Йыэсаара.

«Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице, одержав 14 побед в 20 матчах.

«Калев» находится на восьмой строчке, выиграв 8 встреч из 20.

22 марта «Калев» примет «Парму». 28 марта «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде со своим ближайшим преследователем УНИКСом.