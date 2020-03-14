Первый заразившийся коронавирусом игрок НБА Гобер пожертвует 500 000 долларов на благотворительность - Советский спорт
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14 марта 2020 23:47БаскетболШарафудинов Виктор

Первый заразившийся коронавирусом игрок НБА Гобер пожертвует 500 000 долларов на благотворительность

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации был остановлен после того, как стало известно о заражении центрового «Юты».

Французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер пожертвует полмиллиона долларов на благотворительность. Об этом сообщает официальный сайт клуба НБА.

200 тысяч долларов Гобер выплатит сотрудникам домашней арены команды из Солт-Лейк-Сити «Вивинт Смарт Хоум-арена», чтобы компенсировать им приостановку регулярного чемпионата

Еще по 100 тысяч Гобер пожертвует трем социальным службам, которые помогают заразившимся коронавирусом — в штате Юте, городе Оклахома-Сити и во Франции.

Напомним, что Гобер стал первым игроком в НБА, заразившимся COVID-19. Регулярный сезон приостановлен как минимум на месяц.

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