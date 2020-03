Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом

Отмечается, что у 24-летнего американца не было выявлено никаких симптомов, и в данный момент спортсмен чувствует себя хорошо.

Вуд стал третьим игроком НБА, заразившимся коронавирусом. 12 марта стало известно о том, что у двух игроков «Юты Джаз» – 23-летнего защитника Донована Митчелла и 27-летнего центрового Руди Гобера – был диагностирован COVID-19.

12 марта НБА объявил о приостановке сезона-2019/20 на неопределенный срок.

