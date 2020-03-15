Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом

Отмечается, что у 24-летнего американца не было выявлено никаких симптомов, и в данный момент спортсмен чувствует себя хорошо.
Вуд стал третьим игроком НБА, заразившимся коронавирусом. 12 марта стало известно о том, что у двух игроков «Юты Джаз» – 23-летнего защитника Донована Митчелла и 27-летнего центрового Руди Гобера – был диагностирован COVID-19.
12 марта НБА объявил о приостановке сезона-2019/20 на неопределенный срок.
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