Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом Журналист The Athletic Шамс Чарания на своей странице в Twitter сообщил о том, что форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что у 24-летнего американца не было выявлено никаких симптомов, и в данный момент спортсмен чувствует себя хорошо.

Вуд стал третьим игроком НБА, заразившимся коронавирусом. 12 марта стало известно о том, что у двух игроков «Юты Джаз» – 23-летнего защитника Донована Митчелла и 27-летнего центрового Руди Гобера – был диагностирован COVID-19.

12 марта НБА объявил о приостановке сезона-2019/20 на неопределенный срок.