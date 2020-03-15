Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 07:37БаскетболКорегин Владислав

Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом

Журналист The Athletic Шамс Чарания на своей странице в Twitter сообщил о том, что форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что у 24-летнего американца не было выявлено никаких симптомов, и в данный момент спортсмен чувствует себя хорошо.

Вуд стал третьим игроком НБА, заразившимся коронавирусом. 12 марта стало известно о том, что у двух игроков «Юты Джаз» – 23-летнего защитника Донована Митчелла и 27-летнего центрового Руди Гобера – был диагностирован COVID-19.

12 марта НБА объявил о приостановке сезона-2019/20 на неопределенный срок.

Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса Турнир в Индиан-Уэллсе не состоится из-за коронавируса
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Панарина и Наместникова, Бучневича и Ничушкина, Шестеркина и Задорова тормознут на взлете? Один из самых русских матчей чемпионата «Колорадо» – «Рейнджерс» (3:2 ОТ), вполне возможно, в этом сезоне окажется крайним 12.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Яшкин взял курс на ЦСКА. «Динамо» выиграло серию у «Спартака» В историческом матче без зрителей бело-голубые дожали красно-белых (3:2ОТ). Во втором круге плей-офф нас ждет второе московское дерби – ЦСКА против «Динамо». 12.03.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав, Федоровский Александр
Новости
07:37 Баскетбол Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом
07:25 Баскетбол Зараженный коронавирусом защитник «Юты» Митчелл: Целыми днями играю в видеоигры
07:13 Бокс Дерек Чисора – о бое с Усиком: Моя цель – выключить ему свет
07:01 ММА Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим!
06:48 ММА Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170
06:35 ММА Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
06:24 Биатлон Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент
01:59 Футбол «Байер» продаст Хаверца летом за 100 миллионов евро
01:45 ММА Кунченко уступил бразильцу Дос Сантосу на турнире UFC в Бразилии
01:33 Футбол Григорий Иванов: Нужно, чтобы «Зенит» и «Спартак» начинали в Кубке России с 1/256 финала
01:23 Футбол Семья Семака ушла на карантин
01:15 Футбол Александр Мостовой: Тедеско ведет себя на бровке как юноша – это не совсем спортивное поведение
00:59 Футбол Президент Итальянской федерации футбола Гравина: Евро-2020 должен быть перенесен
00:46 Хоккей Гэри Беттмэн: Ни у кого из игроков НХЛ не нашли COVID-19
00:31 Футбол Чемпионат Италии могут возобновить в начале мая
00:15 Футбол «ПСЖ» готов продать Неймара, но намерен удержать Мбаппе
00:01 Лыжный спорт Александр Большунов: Я еще не король
23:47 Баскетбол Первый заразившийся коронавирусом игрок НБА Гобер пожертвует 500 000 долларов на благотворительность
23:38 Хоккей Борис Майоров: От КХЛ нужна конкретика, тогда и таких форс-мажоров, как с «Йокеритом», не будет
23:24 Футбол Клубы АПЛ 19 марта проведут встречу, чтобы обсудить как завершить сезон
Как тюменские депутаты голосовали за поправки в Конституцию. Репортаж
Как тюменские депутаты голосовали за поправки в Конституцию. Репортаж
На Дону попросили компенсировать траты на переход к маркированной обуви
Крест на собор Александра Невского в Волгограде водрузят в апреле
В Приморье власти прокомментировали инициативу о временном закрытии школ
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика