Евролига не планирует переносить «Финал четырех» Решающие матчи европейского баскетбольного сезона должны состояться в Кельне с 22 по 24 мая.

Управляющий директор Евролиги Эдуард Скотт в интервью Eurohoops.net заявил, что несмотря на приостановку регулярного чемпионата, пока нет планов по поводу переноса «Финала четырех». Решающие матчи должны состояться в немецком Кельне с 22 по 24 мая, как и было запланировано.

«Мы столкнулись с очень нестабильной ситуацией, – отметил Скотт. – Новая информация появляется ежедневно, теперь даже ежечасно. Решения, которые были приняты в отношении наших турниров, основаны на этом. Наш текущий план состоит в том, чтобы провести «Финал четырех» Евролиги в Кельне в ранее запланированную дату. Однако при необходимости мы вновь откроем этот вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Европе.

В настоящее время мы не рассматриваем возможность отмены турниров. Наша цель – выявить чемпионов Евролиги и Еврокубка, так или иначе. Кроме того, наши правила не предусматривают изменения существующих форматов. Поэтому, в зависимости от ситуации, мы вместе с клубами решим, как и когда закончится сезон».

Напомним, что в регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров. В турнире, который был приостановлен 12 марта, выступают российские ЦСКА, «Химки» и «Зенит» (Санкт-Петербург).