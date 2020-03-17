Четыре игрока «Бруклин Нетс» заразились коронавирусом В клубе НБА введен карантин.

Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил о том, что четыре игрока «Бруклина» сдали положительный тест на COVID-19. У одного из них были симптомы заболевания, а у троих – нет.

Клуб известил всех, кто контактировал с инфицированными игроками, включая недавних соперников «Нетс». Всем игрокам и сотрудникам «Бруклина» было рекомендовано провести в карантине 14 дней, внимательно следить за своим здоровьем и держать постоянную связь с врачами клуба.

Имена, зараженных коронавирусом баскетболистов «Нетс», опубликованы не были.

11 марта НБА объявила о приостановке регулярного чемпионата после того, как коронавирус был обнаружен у центрового «Юты» Руди Гобера. После этого стало известно о том, что опасной инфекцией заразились атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл и центровой «Детройта» Кристиан Вуд.