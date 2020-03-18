Звезда НБА Дюрант признался, что у него коронавирус Помимо Олимпийского чемпиона Лондона и Рио заразились еще три баскетболиста «Бруклин Нетс».

Одним из четырех заразившихся коронавирусом игроков клуба НБА «Бруклин Нетс» оказался 31-летний нападающий Кевин Дюрант. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Никаких симптомов заболевания у Дюранта не было, однако его тест на COVID-19 дал положительный результат.

«Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – заявил Кевин.

Дюрант пропускает нынешний сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Ранее в «Бруклин Нетс» подтвердили факт заражения четырех баскетболистов, но не сообщили их имен.