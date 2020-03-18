Генменеджер «Голден Стэйт»: Клуб принял решение отказаться от тестов на коронавирус Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс рассказал о том, что клуб полностью приостановил свою работу из-за коронавируса.

– Не очень хорошие новости, но неизвестность все усложняет. Нам сказали, что тестов недостаточно. Мы обычные люди, не лучше и не хуже других. Поскольку мы не контактируем друг с другом, мы решили не проверять бессимптомных людей, – цитирует Майерса San Francisco Chronicle.

Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдали игроки «Юты Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл, Кристиан Вуд («Детройт Пистонз»), а также четыре игрока «Бруклин Нетс», один из которых – Кевин Дюрант.

12 марта руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса.