«Зелена-Гура» признана чемпионом Польши, сезон доигрывать не будут Польский клуб также выступает в Единой лиге ВТБ.

Руководство Польской баскетбольной лиги приняло решение о досрочном завершении сезона. Официальный сайт ПБЛ сообщил о том, что прерванные 12 марта соревнования возобновлять не будут, а лидер регулярного чемпионата «Зелена-Гура» объявлена чемпионом страны.

В чемпионате Польши по баскетболу выступают 16 команд. Было сыграно 22 тура из 30. Восемь лучших команд регулярного чемпионата должны были выступить в плей-офф.

Таким образом, выступающая в Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» стала пятикратным чемпионом Польши.

Напомним, что регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля. Польский клуб занимает шестое место, одержав 8 побед в 19 матчах.