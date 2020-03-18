Сезон НБА возобновят не раньше июня, старт плей-офф могут перенести на август Команды успели сыграть от 67 до 63 матчей регулярного чемпионата из 82.

В США обсуждают возможность возобновления сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Телеканал ESPN предполагает, что на данный момент наиболее вероятен вариант рестарта регулярного чемпионата в середине июня.

Даже в этом случае поначалу команды будут играть без зрителей на небольших аренах. Плей-офф в этом случае начнется не раньше августа. Вполне возможно, что при этом в двух первых раундах соперники будут играть до трех побед, а не до четырех.

Напомним, что регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта после того, как инфекцию вирус COVID-19 обнаружили у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.