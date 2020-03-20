«Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ из-за коронавируса Лига надеется возобновить соревнования 10 апреля.

Официальный сайт Единой лиги ВТБ сообщает, что из-за угрозы распространения коронавируса таллиннский «Калев» принял решение досрочно завершить сезон.

В регулярном чемпионате эстонский клуб занимал 5 место, одержав 8 побед и потерпев 12 поражений в 20 матчах.

«Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению «Калева», учитывая сложившиеся обстоятельства, – заявила енеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин. – В это сложное время мы все должны оставаться солидарны и поддерживать друг друга. При этом Лига надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире».

На данный момент в Эстонии объявлено чрезвычайное положение. До 1 мая отменены все спортивные и массовые мероприятия. Также досрочно завершен сезон в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, где выступает «Калев».

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля.