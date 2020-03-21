Леброн назвал любимых футболистов Американец сделал это в прямом эфире своего Instagram.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс включил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в список любимых футболистов.

По его словам, португалец является легендой мирового спорта. Впрочем, те же слова он адресовал нападающим «ПСЖ» Неймару и Килиану Мбаппе.

«При этом я очень уважаю каждого игрока «Ливерпуля». Каждого. Я бы включил их в число лучших футболистов мира», – сказал Леброн.

Добавим, что американский баскетболист является акционером «Ливерпуля».