ЕSPN: Финал плей-офф НБА могут завершить 6 сентября или даже позже В США обсуждать возможности спасения баскетбольного сезона.

На телеканале ESPN обсуждали различные варианты завершения сезона-2019/20 в Национальной баскетбольной ассоциации.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что крайней датой завершения финала плей-офф на данный момент НБА считает День труда – 6 сентября.

В то же время, ни клубу, ни комиссар Адам Сильвер, ни профсоюз игроков, не хотят отмены сезона, а потому все готовы обсуждать возможность завершения плей-офф и после 6 сентября.

В НБА надеются возобновить регулярный чемпионат 1 июля, а в июне открыть тренировочные лагеря.