Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон Решение принято из-за распространения пандемии коронавируса в мире.

Единая лига ВТБ приняла решение досрочно завершить сезон на фоне быстрого распространения пандемии коронавируса.

«Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ», - приводит «РИА Новости» слова президента саратовского «Автодора» Владимира Родионова.

Он отметил, что другого выхода не было. Ранее чемпионат был приостановлен до 10 апреля.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.