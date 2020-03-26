Павел Астахов: Считаю, что нынешняя таблица Единой лиги ВТБ должна стать итоговой Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал информацию о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ из-за коронавируса.

– Мы сыграли больше половины чемпионата. В такой форс-мажорной ситуации, когда мы просто вынуждены закончить чемпионат, считаю, что нынешняя таблица и должна стать итоговой. Другого варианта нет. Важно зафиксировать результаты чемпионата, потому что на их основании будет отбор в еврокубки, без этого будет непонятно, кто где должен играть, – цитирует Астахова «РИА Новости».

Сегодня президент «Автодора» Владимир Родионов сообщил о том, что Единая лига ВТБ приняла решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Ранее чемпионат был приостановлен до 10 апреля.

На данный момент, турнирную таблицу возглавляют «Химки», набрав 37 очков 19 матчах. Вторую строчку занимает ЦСКА (34). Тройку лучших замыкает «Локомотив-Кубань» (34).