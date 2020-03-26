Павел Астахов: Считаю, что нынешняя таблица Единой лиги ВТБ должна стать итоговой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 марта 2020 16:17БаскетболКорегин Владислав

Павел Астахов: Считаю, что нынешняя таблица Единой лиги ВТБ должна стать итоговой

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал информацию о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ из-за коронавируса.

– Мы сыграли больше половины чемпионата. В такой форс-мажорной ситуации, когда мы просто вынуждены закончить чемпионат, считаю, что нынешняя таблица и должна стать итоговой. Другого варианта нет. Важно зафиксировать результаты чемпионата, потому что на их основании будет отбор в еврокубки, без этого будет непонятно, кто где должен играть, – цитирует Астахова «РИА Новости».

Сегодня президент «Автодора» Владимир Родионов сообщил о том, что Единая лига ВТБ приняла решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Ранее чемпионат был приостановлен до 10 апреля.

На данный момент, турнирную таблицу возглавляют «Химки», набрав 37 очков 19 матчах. Вторую строчку занимает ЦСКА (34). Тройку лучших замыкает «Локомотив-Кубань» (34).

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Кубок Гагарина попал в ЧП КХЛ оставила попытки возобновить сезон и официально объявила о его завершении 25.03.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
«Оттава» не может жить без Зуба, «Коламбус» без Гаврикова, а Селянне критикует правительство Еще одна ночь без хоккея. «Советский спорт» зевает, прихлебывает кофе и листает ленту новостей. 24.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дани Парехо: Треть «Валенсии» болеет, а я изучаю домашнее хозяйство на карантине Интервью капитана «Валенсии», который остается на карантине. 26.03.2020 12:00 Футбол Анисимов Вадим
Драфт НХЛ перенесен. На очереди отмена сезона? «Оттава» продолжает охоту за Зубом, Романов собрался в «Монреаль», Уфа прощается с Умарком, а Бэкстрем катит бочки на Овечкина. «Советский спорт» продолжает следить за хоккейными новостями. 26.03.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Вадим Кудако: Отец оставляет мне продукты под дверью Будни хоккеиста на карантине… 25.03.2020 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Новости
16:45 Футбол Ян Вертонген: Мне важно решить, за какие трофеи я все еще хочу сражаться
16:42 ММА Шлеменко – Емельяненко: Ты мальчика, что ли, нашел на слабо меня тут разводить? (видео)
16:31 Волейбол Доигровщик «Зенита» Нгапет вылечился от коронавируса
16:31 Футбол Стадион «Реала» станет складом для медикаментов и продовольствия
16:21 Баскетбол Жуков поддержал решение досрочно завершить Единую лигу ВТБ
16:17 Баскетбол Павел Астахов: Считаю, что нынешняя таблица Единой лиги ВТБ должна стать итоговой
16:12 Футбол Бакайоко планирует вернуться в «Милан»
15:57 Футбол Константин Рауш: Первый гол за «Динамо» в Грозном – очень важное событие для меня
15:51 Баскетбол Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон
15:36 Футбол Андрей Тихонов: Нужно доиграть текущий сезон РПЛ, пускай даже без зрителей
15:36 Бокс Усик – о пандемии коронавируса: Паника порождает панику
15:28 Футбол Лев Лещенко находится в крайне тяжелом состоянии
15:20 ММА Джастин Гэтжи: Если Хабиб победит Тони, я смогу подраться с величайшим в истории
15:18 Авто/Мото Старт MotoGP снова перенесен
15:02 Футбол «Фиорентина» поспорит с «Ромой» за Эль-Шаарави
14:57 Футбол Источник: «Реал» купит Погба этим летом
14:47 Футбол Экс-игрок «Спартака» Овусу-Абейе: Если бы не «Арсенал», то стал бы парнем с улицы
14:47 Футбол СМИ: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити»
14:36 Регби Старт регбийного сезона в России отложен до 27 мая
14:30 Футбол «Челси» летом расстанется с Эмерсоном и Мозесом
Прилетели! Власти запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу
Правительство Тюменской области уточнило, кому из тюменцев стоит самоизолироваться
Отрицательный результат по COVID-19 получили 1,1 тыс человек в Ростовской области
Три новых случая коронавируса выявлено на Ставрополье
Застрявшие вне дома: вахтовики из Башкирии оказались изолированы из-за коронавируса
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика