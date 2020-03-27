Павел Астахов: Очень надеюсь, что «Химкам» все-таки присвоят звание чемпиона России Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал досрочное завершение Единой лиги ВТБ.

- Мы свою позицию по этому вопросу высказывали неоднократно. Если остальные клубы решили по-другому, что мы можем сделать?

Очень надеюсь, что несмотря на то что нам не дадут звание чемпиона Единой лиги ВТБ, «Химкам» все-таки присвоят звание чемпиона России в этом сезоне, - приводит слова Астахова News.ru.

Напомним, что 27 марта руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером таблицы были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.