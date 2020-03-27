Янис Тимма: «Химки» заслужили титул - Советский спорт
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27 марта 2020 15:52Баскетбол

Янис Тимма: «Химки» заслужили титул

Баскетболист «Химок» Янис Тимма считает, что подмосковная команда заслужила титул чемпиона Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/20.

- Я просто хочу сказать, что не можем выбрасывать такой сезон. Мы понимаем ситуацию, но если кто-то боится сказать это публично, это не я. Поздравляем семью «Химок», фанатов и наших сторонников и владельцев, это был удивительный сезон, и мы показали, что мы это заслужили титул, - написал Тимма на своей странице в Instagram.

Напомним, что 27 марта руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. При этом чемпион турнира определен не будет. На момент окончания турнира лидером таблицы были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

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