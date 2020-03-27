Бывший ассистент главного тренера «Хьюстона» Роланд: В США страшная паника из-за коронавируса По состоянию на 27 марта Соединенные штаты вышли на первое место по числу зараженных коронавирусом.

Ирвинг Роланд, в прошлом работавший в тренерском штабе клуба НБА «Хьюстон Рокетс», рассказал о пандемии коронавируса в США.

«Я не хочу думать, что это серьезно и нам всем «крышка», – сказал Роланд в интервью News.ru. – В США вокруг страшная паника. Люди очень боятся, не понимая, что от коронавируса умирает гораздо меньше людей, чем от любой другой болезни».

Ирвинг работал в «Хьюстоне» с 2016 по 2019 годы. В данный момент он персональный тренер Джеймса Хардена («Хьюстон») и Криса Пола («Оклахома-Сити»).

По состоянию на утро 27 марта в США выявлено 85 594 случаев заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались более 1 300 человек.