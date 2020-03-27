РФБ признала УГМК чемпионом России, сезон в женской премьер-лиге завершен досрочно Решения были приняты на заседании Исполкома Российской федерации баскетбола.

Официальный сайт Российской федерации баскетбола сообщил, что на Исполкоме РФБ было принято решение завершить сезон в женской премьер-лиге из-за пандемии коронавируса. УГМК из Екатеринбурга объявлен чемпионом России.

«На заседании были внесены изменения в Регламент Чемпионата России по баскетболу сезона-2019/20, касающиеся системы проведения двух женских лиг, – сказано в заявлении. – В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение завершить сезон в Премьер-лиге, а команды классифицировать по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, чемпионом России-2019/20 среди женщин стал УГМК, второе место заняло курское «Динамо», третье – «Надежда».

Во втором дивизионе женской Суперлиги участники расположились по результатам игр плей-офф (завершились серии 1/4 и 1/2 финала). При этом финалисты, а также команды, которые выбыли из борьбы на двух первых стадиях, заняли места согласно результатам регулярного чемпионата. В итоге чемпионом Суперлиги 2 в сезоне-2019/20 стала «Самара».

Отметим, что УГМК стал 13-кратным чемпионом России. Ранее команда из Екатеринбурга выигрывала золотые медали в 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Итоговое положение

Премьер-лига

1. УГМК (Екатеринбург). 2. «Динамо» (Курск). 3. «Надежда» (Оренбургская область). 4. «Спарта энд К» (Видное). 5. «Енисей» (Красноярский край). 6. МБА (Москва). 7. «Динамо» (Новосибирская область). 8. «Спартак» (Ногинск). 9. «Динамо» (Москва).

Женская Суперлига 2

1. «Самара» (Самара). 2. «Надежда»-2 (Оренбургская область). 3. «Юность» (Пензенская область). 4. «Пересвет» (Ростовская область). 5. «Динамо-Энергия» (Иваново). 6. «Спартак»-2 (Ногинск). 7. «Енисей»-2 (Красноярский край). 8. «Динамо»-2 (Новосибирская область).