Баскетболист и трое сотрудников «Фенербахче» заразились коронавирусом В нынешнем сезоне стамбульский клуб выступает в Евролиге.

Sportando сообщает, что в баскетбольном клубе «Фенербахче» обнаружили четыре случая заражения COVID-19. Инфекцию выявили у одного баскетболиста и трех сотрудников клуба.

Их имена не сообщаются Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован менеджер «Фенера» Дженк Ренда, а СМИ сообщали, что симптомы заболевания были обнаружены у баскетболистов Яна Веселы и Костаса Слукаса. Вслед за этим тесты на COVID-19 сдали все игроки и технический персонал.

25 марта футбольный «Фенербахче» сообщил о том, что коронавирус обнаружили у одного игрока и одного сотрудника медицинской службы.

Напомним, что баскетбольный «Фенербахче» после 28 туров регулярного чемпионата Евролиги занимает восьмое место, одержав 13 побед.

Руководители турнира заявляли о намерении доиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и провести плей-офф в полном объеме.