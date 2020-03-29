Источник: «Химкам» могут присвоить звание чемпиона России

Подмосковные «Химки» могут получить звание чемпиона страны после досрочного завершения первенства Единой лиги ВТБ.
Как утверждает «Чемпионат», такое решение будет принято на следующем исполкоме РФБ. В таком случае второе место достанется ЦСКА, а третье – «Локомотиву-Кубань».
Ранее, 27 марта, было принято решение остановить чемпионат из-за распространения пандемии коронавируса.
Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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