Источник: «Химкам» могут присвоить звание чемпиона России - Советский спорт
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29 марта 2020 11:48БаскетболТрофименко Кирилл

Источник: «Химкам» могут присвоить звание чемпиона России

Такое решение может быть принято на ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола.

Подмосковные «Химки» могут получить звание чемпиона страны после досрочного завершения первенства Единой лиги ВТБ.

Как утверждает «Чемпионат», такое решение будет принято на следующем исполкоме РФБ. В таком случае второе место достанется ЦСКА, а третье – «Локомотиву-Кубань».

Ранее, 27 марта, было принято решение остановить чемпионат из-за распространения пандемии коронавируса.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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