НБА планирует доиграть сезон за счет сокращенных серий плей-офф В случае возобновления текущего сезона лига рассматривает вопрос о сокращении серии плей-офф с семи до трех матчей.

НБА может сократить серии плей-офф, но все-таки завершить прерванный из-за коронавируса сезон.

Как cообщает The New York Post, может быть проведен полноценный розыгрыш плей-офф с участием 16 команд, сериями из трех матчей, пусть и при пустых трибунах. Cерия из одного матча рассматривается в качестве крайней меры.

Сезон НБА приостановлен на неопределенное время. Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.