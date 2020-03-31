НБА планирует доиграть сезон за счет сокращенных серий плей-офф - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 марта 2020 08:38БаскетболТрофименко Кирилл

НБА планирует доиграть сезон за счет сокращенных серий плей-офф

В случае возобновления текущего сезона лига рассматривает вопрос о сокращении серии плей-офф с семи до трех матчей.

НБА может сократить серии плей-офф, но все-таки завершить прерванный из-за коронавируса сезон.

Как cообщает The New York Post, может быть проведен полноценный розыгрыш плей-офф с участием 16 команд, сериями из трех матчей, пусть и при пустых трибунах. Cерия из одного матча рассматривается в качестве крайней меры.

Сезон НБА приостановлен на неопределенное время. Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.

Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии Организаторы «Уимблдона» рассматривают возможность отмены или переноса турнира Бразилец Уайлд стал первым теннисистом, заболевшим коронавирусом
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Драфт НХЛ перенесен. На очереди отмена сезона? «Оттава» продолжает охоту за Зубом, Романов собрался в «Монреаль», Уфа прощается с Умарком, а Бэкстрем катит бочки на Овечкина. «Советский спорт» продолжает следить за хоккейными новостями. 26.03.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.   29.03.2020 18:30 Хоккей Домрачев Владислав
Евгений Ловчев: Чемпионат обязательно нужно доигрывать – хоть летом, хоть осенью Вчера министр спорта Италии заявил, что чемпионат Серии А точно не возобновится 3 мая. 30.03.2020 14:53 Футбол Волохов Юрий
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
09:25 Футбол «Боруссия» может купить игрока «Гента»
09:04 Регби Федерация регби США объявила о банкротстве
08:50 Футбол Виллиан планирует продолжить карьеру в АПЛ
08:38 Баскетбол НБА планирует доиграть сезон за счет сокращенных серий плей-офф
08:29 Хоккей Здено Хара: Мы бессильны перед коронавирусом
23:49 Футбол Камавинга хочет перейти в «Реал»
23:33 Футбол Агент Мартинеса: Лучшие команды мира с интересом смотрят за игрой Лаутаро
23:24 ММА Усман и Масвидаль могут провести поединок в рамках турнира UFC 249
22:58 Футбол «Астон Вилла» оштрафует Грилиша за несоблюдение карантина
22:41 Футбол Олег Иванов: По последнему месту в РПЛ еще ничего не решено
22:30 Бокс Бой Усик – Чисора перенесен из-за коронавируса
22:17 Футбол Икарди подвергся критике после того, как вернулся с семьей в Италию
21:57 Футбол Виллиан хочет остаться в АПЛ
21:45 Футбол Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Многие аспекты игры Гризманна зависят от его настроения
21:25 Футбол Андрей Канчельскис: До осени вполне реально доиграть сезон РПЛ
21:14 Хоккей Барулин продлил контракт с «Нефтехимиком»
20:44 Олимпиада Станислав Поздняков: Понимание в вопросе сроков проведения ОИ позволит ОКР скорректировать планы
20:43 Футбол Малком стал лучшим игроком «Зенита» в марте
20:26 Футбол Серхио Регилон: Я с удовольствием добился бы успеха в «Реале»
20:12 Футбол «Ньюкасл» хочет приобрести форварда «Селтика»
У 12 оренбуржцев тесты дали положительный результат на коронавирус
Белгородцам рекомендовали не приближаться друг к другу ближе 1,5 метра
Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции
Глава Удмуртии в прямом эфире обещает ответить на все вопросы
Маленькая победа. В Приморье вылечили от коронавируса первого пациента
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика