Два игрока «Лейкерс» излечились от коронавируса Сразу после приостановки первенства НБА два игрока «Лейкерс» сдали положительный тест на COVID-19, но клуб не раскрывает их имен.

«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил, что после 14-дневной самоизоляции ни один игрок команды не болен коронавирусом. Все они продолжат следовать рекомендациям властей и стараться избегать лишних контактов.

Таким образом, два игрока за это время вылечились, сообщает USA Today. Всего в НБА было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.