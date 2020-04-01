Новицки пожертвовал более 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом Средства пойдут для помощи организациям и нуждающимся.

Фонд, возглавляемый известным в прошлом игроком НБА Дирком Новицки, пожертвует более 100 тыс. доллавров на борьбу с пандемией коронавируса. Деньги получат различные организации Северного Техаса.

Так, 100 тысяч пойдут в пользу организации, помогающей провизией нуждающимся, а взносы в размере 25-ти и 10 тысяч получат компании, занимающиеся помощью малоимущим, сообщает НБА.

Новицки выступал в составе «Далласа» с 1998-го по 2019-й год. В его составе игрок выигрывал чемпионат НБА и становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007) и финальной серии (2011).

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.