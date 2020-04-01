Хавьер Паскуаль: Трудно представить, что мы сможем сыграть в этом сезоне - Советский спорт
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01 апреля 2020 22:57БаскетболШарафудинов Виктор

Хавьер Паскуаль: Трудно представить, что мы сможем сыграть в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» дал комментарий по поводу ситуации с завершением сезона в Евролиге.

Чемпионат Единой лиги ВТБ был завершен досрочно, однако руководство Евролиги до сих пор надеется возобновить сезон-2019/20. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

«Мне трудно представить, что мы сможем сыграть в этом сезоне, – заявил Паскуаль в интервью El Mundo Deportivo. – Но больше всего меня беспокоит то, когда все вернется в привычное состояние.

И мне кажется, что будет очень сложно вернуться к нормальной жизни, пока есть чувство страха, который мы все испытываем внутри, или пока у всех нас не будет чувства защищенности, например, от того, что появится лекарство для лечения заболевания или вакцина.

Если будет принято решение играть летом, то все спортсмены просто должны это принять. Учитывая то, с чем сейчас столкнулось человечество, год без отпуска не может быть проблемой».

В Евролиге до остановки соревнований были проведены 28 туров регулярного чемпионата из 34. «Зенит» занимает предпоследнее 17-е место, одержав 8 побед.

В турнире сильнейших команд Европы выступают еще два российских клуба – ЦСКА и «Химки». Армейцы занимают четвертое место, одержав 19 побед, а подмосковная команда – 7-е с 13 выигрышами.

Руководство Евролиги ранее заявляло о намерении завершить регулярный чемпионата, а также провести плей-офф – четвертьфиналы и «финал четырех».

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