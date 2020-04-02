Баскетболисты «Бруклина» вылечились от коронавируса Сезон в НБА приостановлен из-за пандемии.

Баскетболисты «Бруклина», заразившиеся коронавирусом, избавились от симптомов заболевания.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Шон Маркс.

«Пока все здоровы. Парни с положительным результатом прошли 14-дневную самоизоляцию и карантин. Они все еще практикуют социальное дистанцирование, как и все мы. Они здоровы, как и остальная часть команды и сотрудники клуба», — цитирует Маркса The Athletic.

Напомним, 17 марта стало известно, что четыре игрока «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.

В США зафиксировано более 216 тысяч случаев заражения, более 5 тысяч человек скончались.