Баскетболисты «Бруклина» вылечились от коронавируса

Баскетболисты «Бруклина», заразившиеся коронавирусом, избавились от симптомов заболевания.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Шон Маркс.
«Пока все здоровы. Парни с положительным результатом прошли 14-дневную самоизоляцию и карантин. Они все еще практикуют социальное дистанцирование, как и все мы. Они здоровы, как и остальная часть команды и сотрудники клуба», — цитирует Маркса The Athletic.
Напомним, 17 марта стало известно, что четыре игрока «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус.
Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.
В США зафиксировано более 216 тысяч случаев заражения, более 5 тысяч человек скончались.
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